Филиал ПАО «Россети» повышает пожарную безопасность магистральных ЛЭП в Челябинской области

В 2023 году специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала планируют расчистить 212,4 га от зарослей камыша на 33 линиях электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ Челябинской области. В результате энергообъекты будут защищены от низовых пожаров, что позволит обеспечить надежную работу электрических сетей в пожароопасный период.



Наибольшее внимание при расчистке будет уделено ЛЭП 220 кВ «Шагол – Каштак» 1, 2 цепи, от надежной работы которых зависит надежность энергоснабжения инфраструктурных объектов Челябинска, в том числе городских очистных сооружений, а также ЛЭП 220 кВ «Троицкая ГРЭС – ПС 90» 1, 2 цепи, которые питают Магнитогорский металлургический комбинат и участвуют в выдаче мощности Троицкой ГРЭС.

Расчистка трасс ЛЭП от сухого камыша в поймах рек, по берегам озер и на заболоченных участках – важная составляющая ежегодных мероприятий по поддержанию надежной и бесперебойной работы электрических сетей и их подготовке к пожароопасному периоду. Для этого используется спецтехника, подходящая для таких условий: болотоходы и мульчеры на гусеничном ходу.

На данный момент от камыша уже расчищено почти 100 га, в том числе на ЛЭП 500 кВ «Курчатовская – Шагол» и «Исеть – Козырево», а также на ЛЭП 220 кВ «Южноуральская ГРЭС – Шагол» 3 цепь.