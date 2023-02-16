Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей

МТС, цифровая экосистема, и крупнейший строительный холдинг Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» приступили к тестированию датчиков микроклимата «Цельсиум» в новостройках. Компактный датчик, способен отслеживать данные о температуре, давлении, относительной влажности, наличии взвесей и вредных для здоровья примесей в новых квартирах.



Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Мониторинг климата производится в режиме 24/7. Данные о температуре в квартире, атмосферном давлении, влажности и наличие в воздухе вредных взвесей фиксируются «Цельсиумом» каждые 10 минут и отправляются в облачное хранилище данных МТС, посредством мобильной сети NB-IoT (интернет вещей). Каждый час заказчик получает полный отчет о состоянии микроклимата в помещениях. В случае обнаружения отклонений показателей от нормы система немедленно уведомляет об этом пользователя через сопутствующее приложение «Цельсиум» для устройств на базе Android и iOS.

Потребность в мониторинге микроклимата в новостройках вызвана использованием в строительстве большого количества воды и минеральных стройматериалов, и необходимостью соблюдения жильцами ряда климатических параметров в первый год эксплуатации нового жилья.

«Несмотря на свою новизну «Цельсиум» уже хорошо зарекомендовал себя в деле мониторинга микроклимата десятка российских музеев и библиотек. Такие приборы охотно устанавливаются больницами и аптечными складами. Узнаваемый прибор в форме яйца можно встретить в детских садах и овощехранилищах. И даже в Антарктиде наши «Цельсиумы» следят за комфортом в домиках ученых-полярников. «Атомстройкомплекс», похоже, нашел этим приборам новое применение – объективный мониторинг новостроек должен стать гарантом качества сдаваемого жилья», – считает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Мы уделяем большое внимание постобслуживанию построенных зданий и сейчас закладываем возможности для отслеживания важнейших показателей, характеризующих состояние дома, в режиме онлайн. Благодаря круглосуточному мониторингу ключевых параметров мы сможем увидеть любые отклонения буквально у себя в офисе. Это даст возможность объективно оценивать качество примененных узлов и их реализации, а также соблюдение правил эксплуатации собственниками. В результате – позволит улучшать качество проектных решений и строительных работ. Осуществлять этот срез можно в любой момент удаленно, без выезда на объект, - рассказала Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

«Цельсиум» является новейшей разработкой МТС, включен в реестр российского телеком-оборудования (ТОРП) и Государственный реестр средств измерения (ФГИС «Аршин»). Датчики микроклимата «Цельсиум» абсолютно автономны и не требуют специального монтажа. Питание такого прибора осуществляется от батареек, которых хватает на два года непрерывной эксплуатации. Сеть NB-IoT покрывает всю экономически используемую территорию Свердловской области, а потому для подключения датчиков в новостройках нет необходимости в строительстве новых базовых станций сотовой связи или покупки заказчиком дополнительного оборудования.

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