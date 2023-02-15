Экс-заместитель главы района получил холодильник и беговую дорожку в качестве взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии возбудил третье уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Василия Егорова по подозрению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, в 2020 году между администрацией района и строительной компанией по итогам аукциона заключен контракт на строительство водопровода в деревне Богородское Мелеузовского района на общую сумму около 11 млн руб. Замглавы администрации, который должен был принимать работы, согласился за взятку в виде беговой дорожки и холодильника общей стоимостью около 150 тыс. руб. обеспечить увеличение цены контракта почти на 1 млн руб. После заключения дополнительного соглашения об увеличении цены контракта чиновник получил презенты.

Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2 млн руб. за приемку новых квартир для детей-сирот, а также 200 тыс. руб. за приемку выполненных работ и обеспечения своевременной оплаты по контракту на текущий ремонт автомобильной дороги Давлеткулово — Сухаревка.

Преступления выявили сотрудники СКР, МВД и ФСБ по Башкирии.

Майя Иванова

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