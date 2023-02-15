Пашковский хлебозавод оспаривает продажу земли в Тимашевске

Конкурсный управляющий ООО «Пашковский хлебозавод» Иван Ногуманов в рамках дела о банкротстве оспаривает три сделки, заключенные три года назад. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Краснодарского края.

Представитель должника просит суд признать недействительным договор купли-продажи земельного участка и жилого здания на улице Набережной в Тимашевске, заключенный 15 октября 2020 года между ООО «Пашковский хлебозавод» и председателем правления Краснодарского крайпотребзоюза Феликсом Кравцовым. Согласно публичной кадастровой карте, земля площадью 1,9 тыс. кв. м предназначена под ИЖС.

Также господин Ногуманов просит расторгнуть договоры купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz, заключенный между заводом и Евгением Кочубеем, и автомобиля «Лада Калина», заключенный между ООО «Пашковский хлебозавод» и Галиной Першиковой.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Пашковский хлебозавод» несостоятельным в марте прошлого года. Процедуру банкротства хлебозавода инициировал московский предприниматель Данила Ярославцев. Задолженность предприятия на тот момент составляла 11,5 млн руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пашковский хлебозавод» зарегистрировано в августе 2008 года в Краснодаре. Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Бенефициаром является депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Харламов (55% в уставном капитале). Господин Харламов также является председателем совета Краснодарского крайпотребсоюза. Совладелицей Пашковского хлебозавода указана Татьяна Харламова с долей 45%. Выручка компании по итогу 2021 года составила 20,6 млн руб., убыток — 13,9 млн руб.

Подробнее — в материале «Краснодар остался без мучного».

Наталья Решетняк

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