В Крыму пресекли передачу за границу научных разработок в сфере военного кораблестроения

Четыре бывших сотрудника севастопольского судоремонтного предприятия передали за границу техническую документацию по военным кораблям и получили за это деньги. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

«С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение»,— отметили в ведомстве.

По данным спецслужб, при ликвидации завода часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта незаконно вывезли с территории предприятия. Бывшие сотрудники хранили ее дома и в гаражах. Сотрудники ФСБ объявили им предостережение и напомнили о ст. 275 УК РФ (государственная измена). Документацию изъяли и передали для использования в работе АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе».

Татьяна Ручкина

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