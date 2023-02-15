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Тамбовские власти планируют в 2023 году направить на развитие сельских территорий более 880 млн рублей

В нынешнем году на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Тамбовской области планируется направить 883,8 млн руб. Об этом сообщила и.о. вице-губернатора — министра сельского хозяйства региона Алена Сытова.

Сколько средств пойдет на конкретные подпрограммы, власти не сообщают. Планируется поддержать направления жилищного строительства на селе, благоустройства, занятости, транспортной инфраструктуры. Муниципальные образования уже заключают контракты на выполнение работ.

Как могут профинансировать развитие сельских территорий в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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