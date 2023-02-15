Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова иноагентом

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова на решение суда, признавшего законным присвоение ему статуса иностранного агента. Минюст включил господина Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы»,— сказал ТАСС представитель суда.

«Эхо Москвы» было отключено от эфира 1 марта 2022 года. Генпрокуратура требовала заблокировать сайт радиостанции, поскольку на нем распространяли «заведомо ложные сведения» о военных действиях на Украине. Сейчас на частоте «Эха Москвы» вещает радиостанция Sputnik, главредом которой является Маргарита Симоньян. В октябре заблокировали сайт «Эхо», который был проектом журналистов закрытой радиостанции.

Лаура Кеффер