Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова иноагентом

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова на решение суда, признавшего законным присвоение ему статуса иностранного агента. Минюст включил господина Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.

Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы»,— сказал ТАСС представитель суда.

«Эхо Москвы» было отключено от эфира 1 марта 2022 года. Генпрокуратура требовала заблокировать сайт радиостанции, поскольку на нем распространяли «заведомо ложные сведения» о военных действиях на Украине. Сейчас на частоте «Эха Москвы» вещает радиостанция Sputnik, главредом которой является Маргарита Симоньян. В октябре заблокировали сайт «Эхо», который был проектом журналистов закрытой радиостанции.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...