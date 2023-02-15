В 2022 году четверть бюджета Крыма потратили на дороги

В 2022 году 23,9% всего бюджета Крыма было потрачено на дорожное хозяйство. Эта статья расходов стала самой большой. Еще 16,7% бюджета Крыма направили на сферу образования, 15,5% — на ЖКХ, 14,1% — на социальную политику, сообщает Крымстат.

Всего расходы консолидированного бюджета республики в 2022 году составили 284,6 млн руб. (+27,4% к прошлому году), доходы — 283,7 млн руб. (+30,1%), дефицит — 943,7 млн руб. При этом 67% доходов в бюджет Крыма составляют безвозмездные поступления.

Еще 12% доходов в бюджет Крыма составляет НДФЛ, 4,8% — налог на прибыль организаций и 4,4% — налог на товары, реализуемые на территории РФ.

Татьяна Ручкина

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