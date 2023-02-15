Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о первом игровом контроллере под брендом Nokia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nokia Фото: Nokia

В Сеть утекла информация о первом игровом контроллере под брендом Nokia. По данным ресурса gizmochina.com, изображения самого устройства и его коробки появились, а после исчезли с сайта по продаже домашнего телевизионного оборудования и аксессуаров StreamView. Официальный запуск новинки еще не состоялся.

Но по слитым фотографиям уже многое понятно. Nokia Game Controller 5000 (или короче GC5000) сможет проработать на одном заряде аккумулятора до 14 часов. Также создатели гаджета заверяют, что полностью восполнить запас энергии можно будет за два часа питания через порт USB-C.

Оценить эргономику гаджета по картинке невозможно, но если попытаться отыскать внешнее сходство, то формами он показался мне ближе к геймпаду от приставки Xbox. А вот по компоновке кнопок, триггеров и джойстиков новинка, скорее, ближе к варианту DualSense от PlayStation. Правда, тач-панели у Nokia GC5000 нет.

Моторчики для виброотклика, шестиосевой гироскоп, Bluetooth-версии 5.0 и микрофон — на этом известный перечень внутренних компонентов гаджета заканчивается. О возможном сопряжении с упомянутыми игровыми консолями от Microsoft и Sony информации нет. Я уверен, что это будет невозможно. По крайней мере, такая чувствительная информация была бы указана на упаковке, чего на картинках нет.

Зато совершенно точно, если верить утекшим фотографиям, геймпад Nokia поддерживает работу с голосовым помощником Google Assistant. Кнопку для его вызова расположили прямо по центру контроллера. Естественно, новинка будет подключаться к устройствам на Android, в том числе телевизионным приставкам и самим телевизорам. Не зря же фальстарт случился именно на сайте соответствующего профильного магазина.

Как официально не представлен сам геймпад, так и его стоимость не озвучена. Но в онлайн-продаже по ошибке он появлялся по цене €52,9.