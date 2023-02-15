Пять воронежских судей уходят в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области на заседании 21 февраля планирует рассмотреть заявления пяти судей региона о прекращении полномочий. Речь идет о судьях облсуда Марине Жигулиной и Ирине Бурчаковой, арбитражного суда Воронежской области Сергее Медведеве, Новоусманского райсуда Людмиле Гулевской. Также пост намерен оставить председатель Таловского райсуда Алексей Лесных, следует из сообщения ККС.

Кроме того, на заседании коллегии планируется рассмотреть заявления 16 человек о рекомендации на должности судей. Еще одним вопросом будет привлечение судьи в отставке Светланы Родовниченко к исполнению обязанностей судьи облсуда.

Олег Мухин

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