28 домов в деревне Малая Инга Удмуртии остались без водоснабжения из-за поломки глубинного насоса

В деревне Малая Инга в Сюмсинском районе Удмуртии без холодного водоснабжения остались 28 частных домов на улицах Центральная и Дорожная. Как сообщает пресс-служба администрации района, авария произошла в результате поломки глубинного насоса.

Отмечается, что последствия аварии также повлияли на противопожарное водоснабжение. Для этих целей воду привезут из села Сюмси. Альтернативное водоснабжение обеспечивается путем забора питьевой воды с водобашни по ул. Молодежная.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада. Ликвидировать аварию планируют к 17:00 15 февраля.