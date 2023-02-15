Скончался экс-игрок ФК «Амкар»

Сегодня ночью на 51-м году жизни скончался бывший игрок ФК «Амкар» Вадим Шпитальный. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Амкар-Пермь», являющегося преемником старого пермского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар Пермь» Фото: ФК «Амкар Пермь»

ФК «Амкар» существовал в с 1994 по 2018 год. Вадим Шпитальный играл за клуб с 1997 по 2002 год. В общей сложности он провел в составе команды 68 игр и забил пять голов. После ухода из «Амкара» играл за «Содовик» (Стерлитамак), затем за «Ладу» (Димитровград) и кировское «Динамо». В 2006 году вернулся в саратовский «Сокол», за который играл до «Амкара», и стал капитаном команды, а спустя сезон завершил игровую карьеру, после чего работал тренером. Всего за период игровой карьеры в первенствах СССР и России на профессиональном уровне сыграл около 450 матчей, из них 62 — в первом дивизионе, остальные — во втором и третьем.