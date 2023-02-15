Фонд развития промышленности Белгородской области могут докапитализировать на 500 млн рублей для помощи пострадавшему бизнесу

Белгородский региональный Фонд развития промышленности могут докапитализировать на 500 млн руб. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил по итогам встречи с вице-премьером Денисом Мантуровым.

Глава региона рассказал, что средства могут пойти на «оказание помощи предприятиям, субъектам экономической деятельности Белгородской области, которые пострадали больше всего во время обстрелов»: «Суммы ущерба оцениваются в сотни миллионов рублей. Это достаточно сложный процесс... За каждым предприятием стоят рабочие места, стоят вклады в экономику в части налоговых отчислений и, конечно, формирование валового регионального продукта».

Как приграничный бизнес пытается получить компенсации за обстрелы — в публикации «Ъ-Черноземье» «Это ваши предпринимательские риски».

Олег Мухин