Глава запрещенной в РФ организации «Граждане СССР» стала фигурантом нового дела

Возбуждено новое уголовное дело в отношении жительницы Новокуйбышевска 1961 года рождения. Ей инкриминируется организация деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Речь идет о запрещенной в России и признанной судом Самарской области экстремистской организации «Граждане СССР». Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Указанная межрегиональная экстремистская организация действовала в Самарской области с 2019 по 2022 год. Она была внесена в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие пришло к выводу, что подозреваемая стала лидером организации. В октябре минувшего года она устроила в Новокуйбышевске съезд участников сообщества из разных субъектов России.

Тогда же состоялся автопробег, а участники съезда изготовили и распространили материалы экстремистского характера на территории РФ. Помимо прочего, с июля по ноябрь 2022 года подозреваемая вовлекала и вербовала новых членов сообщества и каждый день проводила видеоконференции о деятельности организации.

Силовики задержали женщину в ноябре минувшего года. По ходатайству следствия она была помещена под стражу. В декабре ей было предъявлено обвинение в двух фактах возбуждения ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Георгий Портнов