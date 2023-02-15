Власти Петербурга хотят признать ледовый центр «Озерки» самовольной постройкой и снести

Комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга (ККИ) подал иск к ООО «Инвестиционная компания "Две столицы"» с требованием снести принадлежащую ей ледовую арену «Озерки» у Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе города. Там считают здание самостроем. В 2020 году предприниматели через суд пытались перевести эту территорию в зону, позволяющую строить блокированное жилье, пишет «Деловой Петербург»

В тексте иска ККИ требует у ответчика выполнить снос здания самостоятельно в течение месяца и просит суд назначить компании неустойку и разрешить ведомству провести демонтаж своими силами. В качестве обеспечительной меры комитет требовал запретить перерегистрацию земельного участка площадью 16 тыс. кв. м под зданием, однако суд в этом отказал. Заседание по делу назначено на 11 апреля.

Арена на Большой Озерной улице, 56, было возведено в 2001 году. Сейчас, отмечает «ДП», контуры комплекса отличаются от зафиксированных в кадастровой карте. При этом все работы в этой зоне, должны согласовываться с КГИОП, поскольку она относится к землям с регулируемой застройкой.

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