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На строительство физкультурного комплекса направят до 362 млн рублей

Республиканское управление капитального строительства на запросе предложений 28 февраля выберет подрядчика строительства двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Серафимовский Туймазинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 362,9 млн руб. Финансирование работ производится Фондом социальных целевых программ.

Работы необходимо завершить до конца 2025 года. Помимо строительства здания, подрядчик обязан поставить оборудование, в том числе два лифта, подъемник для бассейна и ванн с гидравлическим приводом, фильтры и ультрафиолетовые установки для бассейнов, автоматическую станцию обработки воды и робот-пылесос для бассейна.

Майя Иванова

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