АО «ЮУ КЖСИ» сменило фирменное наименование

Акционерное общество «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» изменило фирменное наименование на АО «Специализированный застройщик “южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (АО «СЗ “ЮУ КЖСИ”»).

Компания ведет деятельность по строительству домов и реализации квартир в соответствии с федеральным законом №214 «Об участии в долевом строительстве». «Согласно изменениям в законодательстве получать проектное финансирование от банков и продавать недвижимость по договорам долевого участия могут только строительные компании с приставкой “специализированный застройщик”, - говорится в сообщении ЮУ КЖСИ. – Все “дочки” корпорации уже стали спецзастройщиками, пришло время головной компании, которая продолжает строительство и продажу квартир по всей Челябинской области, привести нейминг в соответствие с законом».

Также в компании отмечают, что с 2018 года АО «ЮУ КЖСИ» фактически не вела деятельность по выдаче ипотечных займов, зато инвестиционной деятельностью, например, по приобретению земли и других объектов недвижимости активно занимается.

Директор АО СЗ «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко подчеркнул, что компания продолжает выполнять все ранее взятые на себя обязательства. «Смена нейминга, как и в целом, логотипа и фирменного стиля компании, говорит лишь о естественном развитии и соответствии текущим требованиям законодательства», - отметил он.

Сейчас застройщик ведет строительство жилых домов в Парковом, загородном квартале «Белый хутор» в Сосновском районе. В последнем с помощью целевого займа от ДОМ.РФ компания строит школу и детский сад. В этом году она начала строительство на улице Набережной, кроме того, осваивается площадка на улице Пушкина, где планируется возведение дома бизнес-класса. В прошлом году корпорация получила портфель госконтрактов на строительство и капремонт медицинских учреждений в Челябинской области.