Холдинг AVA Group и курорт «Роза Хутор» стали партнерами по управлению гостиничными объектами

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group проведет реновацию части отелей на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

4-й и 5-й корпуса апартаментов VALSET в Роза Долине и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и «звездность».

VALSET в результате реновации станет эксклюзивным комплексом сервисных продаваемых апартаментов. Собственники смогут приобрести апартаменты с готовым дизайнерским ремонтом и встроенной мебелью. Дополнительно сервисная управляющая компания предложит заключить договор доверительного управления для получения резидентом пассивного дохода. Для гостей и резидентов апартов будет предусмотрена система клиентской лояльности как курорта, так и сети отельного оператора.

В отеле ROSA Village будет повышен стандарт обслуживания. В 15 корпусах, кроме 125 просторных, комфортабельных номеров, разместится ресторан, также гостям будут предложены авторские spa&wellness программы, разработанные специалистами Lee Prime Medical (входит в состав AVA Group). Работы по реновации продолжатся в течение текущего года, а в начале 2024 года обновленный отель примет первых гостей.

Общий номерной фонд курорта «Роза Хутор» остается прежним и составит почти 3000 номеров. Возможность бронирования обновленного номерного фонда будет доступна, как и прежде, на сайте курорта.

«Развитие внутреннего туризма в Краснодарском крае было и остается одним из перспективных направлений экономики региона. Имея все компетенции в строительстве, управлении объектами недвижимости, а также развивая направление гостеприимства и заботы о здоровье, мы будем готовы предложить резидентам и гостям новых объектов самый лучший сервис. Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества»,— сказала вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

Как отметил первый заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» Евгений Макаров: «Вот уже более чем 10 лет мы демонстрируем неизменно высокое качество туристической инфраструктуры и сервиса. Держать такую высокую планку непросто. Однако стремление развиваться, практиковать новые бизнес-подходы и привлекать опытных партнеров позволяет нам добиваться этого результата. Сотрудничество с АVA Group, безусловно, внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить нашим гостям еще больше интересных форматов размещения и отдыха. А для нас это самое важное».

Читайте нас в Telegram

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", https://rosakhutor.com/