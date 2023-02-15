Суды взыскали с управляющей компании 300 тыс. рублей за падение сосульки на ребенка в Уфе

ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы не удалось в кассации снизить штраф в размере 300 тыс. руб. за падение сосульки на ребенка в доме №127 по улице Кольцевой. В сентябре прошлого года арбитражный суд Башкирии отказал ОЖХ в иске к госкомитету Башкирии по жилищному и строительному надзору о снижении суммы штрафа до 125 тыс. руб., в ноябре апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года на пятилетнего мальчика с крыши четырехэтажного дома упала сосулька. Его доставили в детскую больницу №17, где диагностировали острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб затылочной области. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы республиканского СУ СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Госкомитет по жилстройнадзору по результатам проверки привлек управляющую компанию к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при управлении домом (ч.2 ст. 14.1.3 КоАП) и оштрафовал на 300 тыс. руб.

В кассационной жалобе истец отметил, что дом обслуживает подрядчик ООО «ЖУ №45» по договору о содержании и ремонту общего имущества, при этом свои обязательства «исполняет своевременно, в полном объеме».

Суды не нашли оснований для снижения штрафа ниже установленного размера, предусмотренного статьей об административном правонарушении (от 250 до 300 тыс. руб.). Падение сосульки произошло из-за ненадлежащего содержания крыши в многоквартирном доме со стороны управляющей организации, которая не приняла меры по обеспечению безопасности жителей, говорится в решении.

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы» зарегистрировано в Уфе в 2013 году. Общество специализируется на управлении эксплуатацией жилого фонда. Принадлежит МУП «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе поселка Чесноковка». В 2021 году убыток составил 8 млн руб. при выручке 418 млн руб.

Карина Мамаева

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