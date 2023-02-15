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обновлено 12:49

Житель Ижевска сменил имя на героя аниме Кусанаги Акира

В столице Удмуртии в январе зарегистрировали 42 акта о смене имени, сообщает пресс-служба администрации города. Чаще всего ижевчане меняют имена из-за желания носить общую фамилию с супругом или отказаться от нее после развода.

Молодые люди также стали чаще менять имена на иностранные, среди которых отметились Эмерсон, Вэстис и Каэдэ. Кроме того, молодежь берет имена героев аниме, например, Кусанаги Акира.

Вырос спрос на данную услугу и у людей старшего поколения, которые хотят упростить произношение трудных имен, а также вернуть себе родовые фамилии после развода или смерти супруга.

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