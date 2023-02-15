Напавших на петербургского блогера Шучерова мигрантов из Таджикистана депортируют на родину

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил выдворить за пределы РФ двух граждан Таджикистана, напавших в автобусе на блогера Кирилла Шучерова, за нарушение правил пребывания в стране. По факту самого нападения оба также будут проходить фигурантами уголовного дела о хулиганстве.

«Установлено, что двое мужчин, 1997 и 1998 годов рождения, граждан сопредельного государства, находились на территории России нелегально. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ. В отношении злоумышленников избрана мера административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ»,— говорится в сообщении пресс-службы петербургского главка полиции.

Разбирательство по факту инцидента продолжается.

Городские СМИ рассказывали об инциденте с господином Шучеровым, произошедшем 12 февраля. Как рассказывал сам пострадавший, в автобусе № 228 за ним демонстративно следили двое подозреваемых, после того, как он подошел к ним за разъяснениями, они начали конфликт, который продолжился на остановочном пункте с участием прохожих, вступившихся за молодого человека. Сам блогер считает, что нападение связано с его серией постановочных роликов, в которых он предлагает переспать случайным девушкам на улице за iPhone. Одна из попавших в ролик женщин оказалась уроженкой Таджикистана, из-за чего господин Шучеров стал получать угрозы.

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