Volkswagen анонсировал обновление кроссовера Touareg

Компания Volkswagen анонсировал обновленный вариант кроссовера Touareg, который дебютирует в 2023 году.

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Как заявляет немецкий автопроизводитель, модель получит переработанную переднюю и заднюю части кузова. Автомобиль получит матричные фары IQ.Light HD, объединенные светящейся полосой, а сзади появится светящийся логотип Volkswagen. С 1 января 2023 года использование подобных элементов разрешено и в Европе и обновленный Touareg станет первой моделью с таким декором.

Заявлено, что машина получит версии с пружинной и двухкамерной пневматической подвеской и для обоих типов подвески изменены настройки. Кроме того, автомобиль оснастят датчиком нагрузки на крышу — если установлен багажник, то электроника автоматически будет менять настройки систем безопасности для повышения устойчивости машины в движении.

Обновленный Touareg получит салон Innovision Cockpit с 15-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, беспроводным подключением смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto, улучшенным распознаванием голосовых команд. Кроме того, улучшено качество материалов отделки.

Премьера рестайлингового кроссовера, который проходит финальные ездовые испытания в Шведской Лапландии, состоится летом 2023 года. Напомним, текущее поколение Volkswagen Touareg выпускается с 2018 года.

Максим Вершинин

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