«Россети Тюмень» присоединили к сетям две базовые станции сотовой связи в Югре

Компания «Россети Тюмень» выполнила технологическое присоединение двух базовых станций сотовой связи (БССС) в ХМАО-Югре, принадлежащих мобильному оператору «МТС». Подключенные к электросетям объекты повысят качество сотовой связи и интернета для 45 тысяч жителей города Лангепаса.



Для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования «Россети Тюмень» выдали мощность от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Лангепас». Помимо этого, с «МТС» был заключен договор на оказание дополнительных услуг, в рамках которого установлены дополнительные антенны на 60-метровой вышке ПС. Результатом работ стало расширение зоны уверенного приема сигнала и улучшение качества звонков и мобильного доступа в Интернет в микрорайонах Лангепаса, где расположены популярные спортивные и торгово-развлекательные комплексы.

Отметим, технологическое присоединение к электрическим сетям — один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменского макрорегиона.