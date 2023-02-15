В Оренбурге расследуют гибель девушки в больнице

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) после смерти пациентки лечебного учреждения в Оренбурге. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что 24 ноября минувшего года 19-летняя жительница Оренбурга была экстренно госпитализирована в хирургическое отделение городской лечебницы из-за болей в животе. После операции ее состояние ухудшилось, и девушку перевели в реанимацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Несмотря на принятые меры, она скончалась 6 декабря. Следователи изъяли медицинские документы, связанные с оказанием медицинской помощи пациентке. Ранее в региональной столице соседней с Оренбуржьем Самарской области пациент, проходивший лечение в инфекционном отделении клинической больницы им. Середавина, покончил с собой.

Георгий Портнов