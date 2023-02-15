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ООО «Завод АИТ» заявило о заинтересованности в стабильной работе предприятия

Саратовское ООО «Завод АИТ» называет банкротство компании «реабилитационной» процедурой, направленной на восстановление платежеспособности предприятие, сохранение рабочих мест, своевременную выплату заработной платы и стабилизацию производственных процессов. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании.

На заводе сообщили, что заявление о самобанкротстве ООО подало, «исчерпав возможности урегулирования сложившейся ситуации в связи с отказом второго участника от погашения дополнительных обязательств по налогам и сборам законным способом — путем увеличения уставного капитала».

Предприятие в течение двух месяцев находится под процедурой наблюдения и решает задачи по обеспечению задач по обеспечению производственной деятельности, а по итогам этого года ожидается рост объема выпускаемой и освоение новой продукции.

«Аккумуляторные батареи ЗАИТ закладываются в конструкторскую документацию перспективной российской железнодорожной техники Трансмашхолдинга. На этапе проектирования и последующего серийного запуска образцов требуются большие объемы аккумуляторов, что опровергает информацию о закрытии завода. Наоборот совместная работа с компанией „ТМХ-Энергетические решения“ открывает большие перспективы для ЗАИТа. Аккумуляторные батареи выпускаются для современных электропоездов, пассажирских вагонов локомотивной тяги, тепловозов и электровозов. На ЗАИТ созданы аккумуляторы для новейшей разработки ТМХ — гибридного маневрового электровоза, который стал серьезным достижением отечественной науки и техники», — отметили в ООО «Завод АИТ».

На предприятии сообщили, что собственники в лице «ТМХ-Энергетические решения», менеджмент и коллектив ЗАИТ нацелены на обеспечение бесперебойной и стабильной работы производственных площадок.

Сергей Петунин

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