Росприроднадзор подал иск к АО «Астон» за загрязнение реки Дон

Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление Черноморо-Азовского морского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования к акционерному обществу «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» о взыскании вреда, причинённого природному объекту. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Ведомство намерено взыскать с компании 3,5 млн рублей за причинение вреда реке Дон. По данным «Город N», «Астон» не обеспечил все необходимые мероприятия по предотвращению загрязнения реки Дон зерновой пылью. Нарушение было зафиксировано прошлой весной. Ведомство направило экспортёру письмо с требованием возместить ущерб. К указанному сроку оплату «Астон» не произвёл.

АО «Астон» считает претензии Росприроднадзора необоснованными, сообщила изданию пресс-служба АО.

Анастасия Ермолаева