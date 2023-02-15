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Коммерсантъ FM
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Брэд Питт и Тейлор Свифт вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes в 2022 году

Журнал Forbes представил рейтинг из десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2022 году. Их совокупный заработок за прошлый год составил $1,3 млрд. Первое место в рейтинге заняла британская рок-группа Genesis, участники которой заработали в 2022 году $230 млн, продав права на свою музыку компании Concord Music Group.

В рейтинг Forbes также вошли:

  • британский музыкант Стинг, который заработал $210 млн на продаже всего музыкального каталога компании Universal Music Group;
  • американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Тайлер Перри. Его прибыль от доходов на кинопродукции и других проектах составила $175 млн;
  • создатели мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун, которые заработали $160 млн на сделке со стримингом HBO Max и мюзикле «Книга Мормонов»;
  • создатели «Симпсонов» Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг. Их прибыль за 2022 год составила $105 млн благодаря контракту с компанией Disney, которая выкупила права на трансляцию «Симпсонов»;
  • американский актер Брэд Питт, заработавший $100 млн на продаже контрольного пакета акций продюсерской компании Plan B;
  • британская рок-группа The Rolling Stones, прибыль от гастролей и авторских отчислений которых в 2022 году составила $98 млн;
  • американский режиссер Джеймс Кэмерон, который, по данным отраслевых источников Forbes, заработал на сиквеле «Аватара» $95 млн;
  • американская певица Тейлор Свифт. Ее заработок на продажах альбомов и прослушиваний на стримингах составил $92 млн;
  • пуэрториканский рэпер Bad Banny, который заработал $88 млн на рекламных контрактах, концертах и отчислениях с музыкальных стримингов.

Суммы в рейтинге отражают заработок знаменитостей в 2022 году до уплаты налогов и за вычетом производственных издержек, в том числе гонораров менеджерам, адвокатам и агентам.

Знаменитости прошлогоднего рейтинга Forbes заработали в совокупности около $4,4 млрд. Тогда в тройку лидеров вошли режиссер Питер Джексон ($580 млн), музыкант Брюс Спрингстин ($435 млн) и рэпер Jay-Z ($340 млн).

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Самые высокооплачиваемые знаменитости

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Группа Genesis — $230 млн

Группа Genesis — $230 млн

Фото: Jason DeCrow / AP

Певец Стинг — $210 млн

Певец Стинг — $210 млн

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Актер Тайлер Перри — $175 млн

Актер Тайлер Перри — $175 млн

Фото: Chris Pizzello / Pool / Reuters

Создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун — $160 млн

Создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун — $160 млн

Фото: Jordan Strauss / Invision for Ubisoft / AP Images / AP

Создатели сериала «Симпсоны» Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг — $105 млн

Создатели сериала «Симпсоны» Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг — $105 млн

Фото: Ann Johansson / AP

Актер Брэд Питт — $100 млн

Актер Брэд Питт — $100 млн

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Группа The Rolling Stones — $98 млн

Группа The Rolling Stones — $98 млн

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Режиссер Джеймс Кэмерон — $95 млн

Режиссер Джеймс Кэмерон — $95 млн

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Певица Тейлор Свифт — $92 млн

Певица Тейлор Свифт — $92 млн

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Рэпер Bad Bunny — $88 млн

Рэпер Bad Bunny — $88 млн

Фото: Chris Pizzello / AP

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Группа Genesis — $230 млн

Фото: Jason DeCrow / AP

Певец Стинг — $210 млн

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Актер Тайлер Перри — $175 млн

Фото: Chris Pizzello / Pool / Reuters

Создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун — $160 млн

Фото: Jordan Strauss / Invision for Ubisoft / AP Images / AP

Создатели сериала «Симпсоны» Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг — $105 млн

Фото: Ann Johansson / AP

Актер Брэд Питт — $100 млн

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Группа The Rolling Stones — $98 млн

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Режиссер Джеймс Кэмерон — $95 млн

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Певица Тейлор Свифт — $92 млн

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Рэпер Bad Bunny — $88 млн

Фото: Chris Pizzello / AP

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