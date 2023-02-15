Брэд Питт и Тейлор Свифт вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes в 2022 году

Журнал Forbes представил рейтинг из десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2022 году. Их совокупный заработок за прошлый год составил $1,3 млрд. Первое место в рейтинге заняла британская рок-группа Genesis, участники которой заработали в 2022 году $230 млн, продав права на свою музыку компании Concord Music Group.

В рейтинг Forbes также вошли:

британский музыкант Стинг, который заработал $210 млн на продаже всего музыкального каталога компании Universal Music Group;

который заработал на продаже всего музыкального каталога компании Universal Music Group; американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Тайлер Перри. Его прибыль от доходов на кинопродукции и других проектах составила $175 млн;

Его прибыль от доходов на кинопродукции и других проектах составила создатели мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун, которые заработали $160 млн на сделке со стримингом HBO Max и мюзикле «Книга Мормонов»;

и которые заработали на сделке со стримингом HBO Max и мюзикле «Книга Мормонов»; создатели «Симпсонов» Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг. Их прибыль за 2022 год составила $105 млн благодаря контракту с компанией Disney, которая выкупила права на трансляцию «Симпсонов»;

и Их прибыль за 2022 год составила благодаря контракту с компанией Disney, которая выкупила права на трансляцию «Симпсонов»; американский актер Брэд Питт, заработавший $100 млн на продаже контрольного пакета акций продюсерской компании Plan B;

заработавший на продаже контрольного пакета акций продюсерской компании Plan B; британская рок-группа The Rolling Stones, прибыль от гастролей и авторских отчислений которых в 2022 году составила $98 млн;

прибыль от гастролей и авторских отчислений которых в 2022 году составила американский режиссер Джеймс Кэмерон, который, по данным отраслевых источников Forbes, заработал на сиквеле «Аватара» $95 млн;

который, по данным отраслевых источников Forbes, заработал на сиквеле «Аватара» американская певица Тейлор Свифт. Ее заработок на продажах альбомов и прослушиваний на стримингах составил $92 млн;

Ее заработок на продажах альбомов и прослушиваний на стримингах составил пуэрториканский рэпер Bad Banny, который заработал $88 млн на рекламных контрактах, концертах и отчислениях с музыкальных стримингов.

Суммы в рейтинге отражают заработок знаменитостей в 2022 году до уплаты налогов и за вычетом производственных издержек, в том числе гонораров менеджерам, адвокатам и агентам.

Знаменитости прошлогоднего рейтинга Forbes заработали в совокупности около $4,4 млрд. Тогда в тройку лидеров вошли режиссер Питер Джексон ($580 млн), музыкант Брюс Спрингстин ($435 млн) и рэпер Jay-Z ($340 млн).

Эрдни Кагалтынов