В Курганской области на 5% выросла сумма взысканной приставами задолженности

В 2022 году сотрудники управления службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области взыскали по исполнительным производствам 3,8 млрд руб. Это на 180 млн руб. больше, чем в 2021-м, сообщают в УФССП региона.

Сумма взысканной задолженности по алиментам за год выросла в полтора раза и составила около 500 млн руб. Доля исполнительных производств, в рамках которых было реализованы права детей на получение средств, составила 90,5%.

В прошлом году приставы взыскали 50 млн руб. ущерба, причиненного преступлениями. Средства по этим исполнительным производствам получили более 75% взыскателей. Под давлением приставов гражданам перечислили 20 млн руб. задолженности по зарплате.

В УФССП отмечают, что взыскания долгов удалось добиться благодаря мерам воздействия. В прошлом году запретили выезд за границу 60 тыс. должников, еще у 5 тыс. граждан описали и арестовали имущество. В отношении должников составили свыше 5 тыс. административных протоколов и 1 тыс. уголовных дел.