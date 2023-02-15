Производство самолетов Ту-214 в Казани зависит от сроков спецоперации

Серийный выпуск самолетов Ту-214 зависит от сроков завершения спецоперации на Украине. Об этом на форуме по техобслуживанию авиатехники MRO Russia сказал глава компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик, передает РБК.

«Если кто-то задаст вопрос, будет ли серия Ту-214 в Казани, я скажу так: это зависит от сроков окончания специальной военной операции. Потому что сейчас поставщикам совсем не до самолета Ту-214», — отметил господин Хоружик.

В частности, по его словам, датчики линейных ускорений для систем Ту-214 будут производить лишь в конце 2025 года, а сейчас они уходят на цели, связанные со спецоперацией.

"Ъ-Казань"