Ранее судимый петербуржец вытолкнул в окно многоэтажки свою мать

36-летний житель Кировского района Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения вытолкнул свою 56-летнюю мать из окна в ходе внезапно возникшей ссоры, рассказала «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла накануне, 14 февраля, в доме по проспекту Ветеранов. По версии следствия, мужчина пришел в гости к своей матери и бабушке, поссорился с последней, и в качестве мести вытолкнул мать из окна четвертого этажа. Полиции об инциденте сообщил, предположительно, прохожий, который указал, что женщина упала из окна, а толкнувший ее находится рядом с ней. Пострадавшую госпитализировали в больницу №26.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

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