Суды признали недействительными сделки экс-руководства «Кучуксульфата» на 100 млн рублей

Арбитражный суд Алтайского края признал недействительными две сделки, заключенные прежними руководителями и совладельцами завода «Кучуксульфат» до того, как он был деприватизирован.

Результатом этого решения должно стать взыскание в пользу ОАО «Кучуксульфат» 64,9 млн руб. с ООО ЧОП «Вега-защита» (за услуги охраны территории завода) и 36,3 млн руб. с ИП Гамаюнов В.И. (за абонентское детективное обслуживание). Иски о признании этих сделок недействительными изначально направили в суд бывшие собственники завода, они мотивировали требования завышенной стоимостью услуг. Однако решение суд выносил уже после деприватизации и объяснил его нелегитимностью решений прежнего руководства: «С момента приватизации и до принятия решения суда (о незаконности приватизации. – “Ъ”) имущество Кучукского сульфатного завода находилось в незаконном владении. Материалами дела установлено, что полномочия Совета директоров, его генерального директора на заключение оспоренной сделки отсутствовали»,– говорится в решениях суда.

В марте 2022 года арбитраж удовлетворил иск прокуратуры о возврате в собственность государства из владения кипрской компании Kapok Investments Limited и нескольких физлиц 100% акций приватизированного в 1991 году ОАО «Кучуксульфат». Прокуратура указала, что эти собственники владеют акциями незаконно, сославшись на нарушения в процедуре приватизации, из-за которых государство не было уведомлено о сделках. «Кучуксульфат» производит сульфат натрия, мощность предприятия — 800 тыс. т природного сульфата натрия в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 5,7 млрд руб., чистая прибыль — 889,7 млн руб.

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Дарья Решетникова