В Кузбассе из-за угольной пыли над городом следователи начали проверку

Доследственную проверку по факту сообщения СМИ об угольной пыли в Анжеро-Судженске проводят следственные органы СКР по Кемеровской области. Как сообщает ведомство, в информации СМИ отмечается - город засыпает сажей из-за рекультивации террикона.

«Следствию предстоит установить, принимались ли подрядной организацией, которой было поручено проведение работ по ликвидации террикона, все необходимые меры защиты при проведении данного вида работ», - сказано в сообщении ведомства.

На место происшествия выехал руководитель следственного отдела по городу Анжеро-Судженску. Видеозапись с жалобами местных жителей в социальных сетях появилось накануне. Местная жительница рассказала, что в городе «невозможно дышать» из-за угольной пыли, а после прогулки лицо в саже. «Как здесь можно жить, где экологи», - возмутилась женщина.

Сегодня 15 февраля глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко пригласил местных жителей на встречу для обсуждения рекультивации террикона.

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Лолита Белова