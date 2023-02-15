В Ростове-на-Дону задержан боец украинского нацбатальона «Азов»

Участника запрещенной в России террористической организации нацполка «Азов» задержали сотрудники ФСБ РФ в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ведомства. Данные подозреваемого не раскрывают.

По информации Федеральной службы безопасности, в 2016 году мужчина, находясь на территории Украины, вступил в «Азов» и участвовал в «марше наций», организованном украинскими националистами. Позже он прибыл в Россию под видом беженца. На территории РФ пропагандировал ультраправые взгляды среди молодежи. В ходе задержания по месту жительства мужчины были обнаружены агитационные материалы и символика батальона «Азов».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анастасия Назарова