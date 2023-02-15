Объем вкладов воронежцев в банках за год вырос на 9%

По итогам 2022 года совокупный объем вкладов воронежцев-физлиц в банках составил почти 492 млрд руб. — на 9% (38 млрд руб.) больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

На срочных вкладах размещено 323 млрд руб. Еще 139 млрд руб. воронежцы держат на текущих счетах, 29 млрд руб. положили на эскроу-счета для покупки квартир в новостройках.

В 2023 году Центробанк ожидает инфляцию на уровне 5-7%. При этом ставки по годовому вкладу в последнее время составляют 7-8%, отметил управляющий отделением Роман Костянский.

Воронежский бизнес хранит на счетах почти 104 млрд руб. Сумма средств на депозитах превышает 102 млрд руб., отметили в местном отделении Центробанка.

Олег Мухин

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