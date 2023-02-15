Фаррелл Уильямс стал креативным директором Louis Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton объявил в Twitter, что новым креативным директором мужской линии одежды компании стал американский рэпер, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс. Свою первую коллекцию музыкант представит в июне 2024 года во время Недели мужской моды в Париже.

Фаррелл Уильямс уже работал с французским домом моды. Они сотрудничали в 2004 и 2008 годах, выпуская совместные коллекции одежды и аксессуаров. Сам господин Уильямс еще в 2003 году запустил собственный бренд одежды Billionaire Boys Club.

«Фаррелл Уильямс — визионер, чьи творческие вселенные простираются от музыки до искусства и моды, за последние 20 лет зарекомендовавший себя как икона культуры мирового масштаба. То, как он преодолевает границы в различных мирах, которые исследует, соответствует статусу Louis Vuitton как культурного дома и укрепит его приверженность инновациям, духу первопроходцев и предпринимательства»,— говорится в сообщении компании в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

О главных достижениях рэперов в мире моды читайте в материале «Ъ» «Что ты сделал для хип-хопа».

Кирилл Сарханянц