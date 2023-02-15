На Кубани налоговые поступления в бюджет от добывающих компаний за год выросли на 14%

Налоговые отчисления ресурсодобывающих компаний в Краснодарском крае по итогам 2022 года выросли на 14% в сравнении с показателями 2021 года. Сведения об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Согласно данным министерства финансов региона, общая сумма налогов на добычу природных ресурсов в крае составила 215,3 млн руб. Прогнозируемый рост доходов за счет отчислений добывающих компаний составляет 1,5%. Всего в краевую казну за прошлый год поступило 560,9 млрд руб., из которых налоговые и неналоговые доходы составили 380,9 млрд руб.

В целом по России предприятия по добыче полезных ископаемых обеспечили 40% от всех налоговых поступлений в бюджеты РФ разных уровней.

Анастасия Донскова

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