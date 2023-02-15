В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов победы одержали фавориты. «Бавария» обыграла в Париже ПСЖ (1:0), с таким же счетом «Милан» на своем поле взял верх над английским «Тоттенхемом». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Назвать стартовые матчи play-off Лиги чемпионов мегазрелищными сложно. Первый тайм игры с ярчайшей вывеской ПСЖ—«Бавария» вообще был откровенно скучным. Хотя нужно признать, что игру вели футболисты из Мюнхена. «Пари Сен-Жермен» без Килиана Мбаппе, который не появился в стартовом составе, выглядел уныло. Даже Неймар с Лионелем Месси не спасали. Так что гол «Баварии» выглядел вполне логичным.

Да, после появления Мбаппе Париж начал создавать моменты, дважды забил, правда, из положения вне игры, но уступил, надо сказать, абсолютно по делу. После этого поражения коэффициенты серьезно изменились. Ни о каком паритете сейчас и речи не идет. Букмекерская компания «Лига ставок» дает на победу ПСЖ в ответном матче коэффициент 4,1, а на успех «Баварии» — 1,89.

У ПСЖ проблемы, и этот клуб далек от громких успехов, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Глобальные вопросы и проблемы, скажем так, "Пари Сен-Жермена" гораздо глубже: как сделать так, чтобы все звезды ужились в раздевалке, при этом еще никто не тянул одеяло на себя, сделать какой-то комбинационный футбол, основанный не на индивидуальностях, а именно на коллективном духе. Коллективного духа в ПСЖ нет. Когда у тебя такая раздевалка, ты можешь быть Зинедином Зиданом, а можешь быть Кристофом Гальтье, но не все от этого зависит.

Просто мне кажется, что клуб оказывается заложником своего собственного менеджмента, я имею в виду высшего».

А вот победа «Милана» над «Тоттенхемом» со счетом 1:0 букмекеров все равно не убедила. Да, «Милан» играл с огоньком, забил быстрый гол, но ждать чего-то подобного в Англии, похоже, не стоит. «Лига ставок» предлагает коэффициент на победу «Милана» в ответном матче выше 4.

Пока букмекерские расклады работают безупречно. Посмотрим, что будет вечером 15 февраля. Нас ждет еще два противостояния: «Боруссия»—«Челси» и «Брюгге»—«Бенфика». «Челси» потратил в зимнее трансферное окно около €400 млн. И несмотря на тот факт, что в команде идет перестройка, лондонский клуб должен проходить Дортмунд, уверен амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич: «Наконец-то что-то у Грэма Поттера должно получаться, потому что слишком много матчей уже было отвратных.

И я все-таки надеюсь, что эту команду, ради которой все и строилось, ради которой были все эти закупки, мы и увидим как раз в матчах против Дортмунда».

В другом противостоянии, «Брюгге»—«Бенфика», по мнению Евгения Евневича, шансов немного у бельгийского клуба: «Хочется на самом деле верить в продолжение сказки "Брюгге", но что-то такое непонятное у команды после Нового года. "Бенфика" должна проходить. Если ставить на проход по сумме двух матчей, то я бы, наверное, поставил на нее».

Стоит сказать, что один из клиентов «Лиги ставок» верит, что «Бенфика» ни много ни мало выиграет Лигу чемпионов. Еще на стадии группового турнира клиент поставил на такой исход 10 тыс. руб. с коэффициентом 150. Так что если вдруг «Бенфика» возьмет трофей, то выигрыш составит 1,5 млн руб. Правда, увидеть, как «Бенфика» будет разбираться с «Брюгге», можно только на одном из спутниковых каналов холдинга «Матч». Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» выбрал для показа встречу «Боруссия»—«Челси». Обе игры начинаются в одно время — 23:00.