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Из Челябинска запустят прямые поезда в Севастополь

Со 2 мая между Челябинском и Севастополем (Крым) запустят прямые поезда «Таврия». Маршрутная программа рассчитана до 26 сентября, сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Рейсы будут курсировать с периодичностью раз в неделю с отправлением из Севастополя по вторникам и по пятницам — из Челябинска. Согласно расписанию, время в пути в зависимости от пункта назначения составит 63–64 часа. Поезд №193/194 будет проезжать, в частности, Усть-Катав, Уфу, Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону и Керчь.

Также в этом году «Гранд сервис экспресс» запустит на весну-лето поезда в Симферополь из Ростова-на-Дону и Уфы. В пресс-службе перевозчика отмечают, что причиной запуска новых направлений стала их высокая востребованность.

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