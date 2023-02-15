Городские власти подписали контракт с подрядчиком реконструкции общежития на ул. Уральской

Администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию бывшего общежития по ул. Уральской, 110. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя. До конца текущего года будут вестись разработка проекта и изыскательские работы. Полностью завершить реконструкцию планируется в конце 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Технический директор «ЖБК-Строй» Сергей Вязовиков рассказал, что сейчас компания приступает к детальному обследованию здания, а после будут проведены историко-культурная и государственная экспертизы. «Все это продлится около года. Такой срок обусловлен сложностью самого объекта. Поскольку реконструкция предусматривает размещение школы с сохранением или воссозданием внешнего облика и габаритов здания. При этом после завершения работ оно должно отвечать всем современным стандартам. Мы имеем аналогичный опыт работы со сложными объектами проектирования и строительства и планируем выполнить все обязательства в соответствии с контрактом»,— заверил господин Вязовиков.

Здание общежития на ул. Уральской, 110, было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В январе 2019 года произошло частичное разрушение стены левого крыла дома. После этого здание признали аварийным. Было установлено, что дом не является памятником архитектуры. Краевые власти сообщили, что объект будет снесен, а на этом месте построят точно такое же здание, но уже отвечающее всем современным требованиям, в котором разместится школа.

В начале прошлой недели администрация Перми подвела итоги конкурса на реконструкцию объекта. Победителем признано пермское ООО «ЖБК-Строй», предложившее выполнить работы по начальной цене контракта — за 645,6 млн руб. Согласно техзаданию, «ЖБК-Строй» необходимо приспособить объект для организации образовательного процесса для 400 учащихся 7–11-х классов в одну смену.