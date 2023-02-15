Лаборатория науки и знаний RUTUBE

14 февраля на RUTUBE-канале «Лаборатория науки и знаний» вышел первый эпизод шоу «Все не так». Проект разоблачает популярные мифы, которые большинство считает правдой. Также зрителей ждут научные эксперименты.

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Первый эпизод посвящен заблуждениям о первых людях. Ведущий шоу Андрей Лобачевский наглядно демонстрирует неточности современного представления о доисторическом периоде. Так, например, древние люди палеолита заходили в пещеры лишь время от времени. А обилие артефактов в гротах говорит только о том, что на открытой местности у предметов быта не было шанса сохраниться из-за влияния окружающей среды.

Андрей Лобачевский, ведущий шоу «Все не так» на RUTUBE: «Люди часто легко принимают на веру чужие истины, потому что не успевают фильтровать информацию. Поэтому в шоу “Все не так” мы будем ставить под сомнение не только мнение большинства, но и собственные убеждения и проверять, насколько они логичны, обоснованы и непредвзяты. Например, я сам раньше верил в миф, что нервные клетки не восстанавливаются, и испытал облегчение, когда узнал правду. Надеюсь, шоу “Все не так” поможет и зрителям освободиться от влияния фейков».

На RUTUBE-канале «Лаборатория науки и знаний» планируется размещение научно-популярного контента, благодаря которому можно будет узнать много нового об исторических событиях, а также об окружающем мире.

ООО «РУФОРМ»