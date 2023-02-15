Дефицит бюджета Нижнего Новгорода увеличивают до 3 млрд рублей

Поправки в бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год рассмотрела профильная комиссия городской думы на заседании 15 февраля. Доходы казны предлагается увеличить на 3,4 млрд руб., до 52,1 млрд руб., расходы – на 4,3 млрд руб., до 55,2 млрд руб. Дефицит, таким образом, вырастет до 3,09 млрд.

В частности, за счет поступлений из областного и федерального бюджетов увеличатся траты на программу по благоустройству города «Формирование комфортной городской среды» (на 1 млрд руб.), содержание и ремонт дорог (1 млрд руб.) и реконструкцию станции аэрации (829 млн руб.).

Комиссия единогласно рекомендовала принять поправки. Решение будет принято на заседании думы в конце февраля.

Елена Ковалева