«Издержки растут, но это результат структурной перестройки экономики»

Банк России выпустил очередной доклад «Региональная экономика», где отражены ключевые тенденции экономического развития Краснодарского края. В частности, речь в докладе идет о росте расходов предпринимателей практически во всех сферах бизнеса в регионе. О том, что стимулирует экономику региона в нынешних условиях, рассказал «Ъ-Кубань» заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.



Александр Гостев

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«В прошлом году большинство производителей нашего края, как и всей страны, столкнулись с ростом расходов. Особенно ощутимо это было в марте – апреле после введения санкций и ослабления рубля. По данным нашего оперативного опроса, в прошлом году издержки возросли у более чем 70% предприятий-респондентов из Краснодарского края. Но при этом подавляющее большинство из них (почти 90%) сообщили, что рост затрат не превысил 20%.

Увеличились расходы бизнеса на оборудование и комплектующие, коммунальные платежи. Стали длиннее маршруты доставки, появились дополнительные посредники, изменились условия расчетов с поставщиками. К примеру, у одного краевого фармацевтического предприятия значительно увеличились сроки и стоимость доставки оборудования с Дальнего Востока. Раньше поставки шли по морю, теперь – по железной дороге. Аналогичные проблемы отмечают предприятия молочной отрасли: усложнилась доставка запчастей для оборудования (теперь осуществляется через Казахстан). Из-за перехода на альтернативных поставщиков из Китая увеличились сроки доставки комплектующих у производителей оборудования для нефтяных скважин.

Все это неизбежный результат продолжающейся структурной перестройки экономики. Но можно сказать, что первый шок начала года прошел. Предприятия Кубани в целом успешно адаптируются к новым условиям.

Бизнес стремится сократить расходы за счет локализации производства, переориентации на альтернативных, в том числе отечественных, контрагентов. Значительный эффект дает внедрение технологий бережливого производства, предприятия оптимизируют издержки, совершенствуют сбыт и логистику. Кубань является лидером в реализации этого нацпроекта по итогам прошлого года.

Серьезный эффект имеют государственные и региональные меры поддержки, льготные кредиты и займы, которые дают бизнесу доступ к деньгам на развитие, поиск новых рынков и сохранение занятости. Кроме того, власти края, исходя из запроса предприятий, упрощают процедуру подачи заявок в Фонд развития промышленности региона.

Отдельно скажу про сельское хозяйство. Несмотря на увеличение затрат на семена, удобрения, технику, рост цен на сельхозпродукцию оставался умеренным. Более того, увеличение предложения продовольствия оказало сдерживающее влияние на динамику цен и замедлило инфляцию на Кубани. В декабре прошлого года она оставалась ниже общероссийских значений.

Поддержку строительной сфере оказало увеличение государственных заказов. Это и строительство дорог по нацпроекту “Безопасные дороги”, и возведение промышленных, курортных и инфраструктурных объектов. Темпы сохраняются в том числе благодаря инвестициям, объем которых в регионе не снижается.

Если же говорить о ситуации в целом, в Краснодарском крае, как и вообще на юге страны, экономическая активность несколько возросла. Ценовые ожидания бизнеса снизились, предприятия намерены увеличивать производство. А некоторые даже ожидают замедление темпов роста издержек в 2023 году».

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