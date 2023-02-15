В пользу водителей скорой помощи в Бирске взыскано 770 тыс. рублей доплат

Бирский межрайоный суд 9 февраля удовлетворил иск первичной профсоюзной организации «Действие» о взыскании с ООО «Драйв Логистикс» (оказывает транспортные услуги Бирской ЦРБ) доплат водителям скорой помощи за работу в сверхурочное и ночное время, сообщили в пресс-службе профсоюза. В пользу семи водителей с работодателя взыскано от 80 тыс. до 90 тыс. руб., а также по 20 тыс. руб. компенсации морального вреда. В общей сложности компания должна будет выплатить около 770 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», водители «Драйв логистикс» в августе 2022 года обратились к главе Башкирии Радию Хабирову, прокурору республики Игорю Пантюшину и к министру здравоохранения Айрату Рахматуллину с жалобами на ухудшение труда и «ужасающе низкий уровень заработной платы».

ООО «Драйв логистикс» зарегистрировано в 2006 году в Санкт-Петербурге. Основная отрасль работы — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Александр Червяков. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 57 тыс. руб. при выручке 112,9 млн руб.

Майя Иванова

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