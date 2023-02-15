В Севастополе чиновник незаконно отказал в выплате детских пособий

В Севастополе должностное лицо, по вине которого местной жительнице был отказано в назначении социальной выплаты, привлечено к ответственности. Об этом сообщает прокуратура города.

Установлено, что мать двухлетнего мальчика обратилась в государственное автономное учреждение «Цифровой Севастополь — многофункциональный центр» для продления получения ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Однако по вине специалиста центра, допустившей ошибку при заполнении документов, ей отказали в предоставлении выплаты.

«Прокуратура района внесла директору учреждения представление об устранении нарушений, которое удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Заявительнице назначили полагающаяся ей социальную выплату.

Тат Гаспарян

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