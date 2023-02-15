Гособвинение запросило 14,5 лет колонии для замглавы минстроя Челябинской области

В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Гособвинитель попросил назначить ему 14,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 59,2 млн руб., сообщают в прокуратуре области.

С момента задержания в июне 2021 года Иван Белавкин находится под стражей. По версии следствия, чиновник с декабря 2020 по март 2021 годов получил от представителя коммерческой компании взятку на сумму около 1,2 млн руб. за выполнение в интересах организации действий, входящих в его должностные обязанности. Замминистра поспособствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с юридическим лицом.