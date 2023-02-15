В Башкирии производство сахара выросло на 41%

За прошлый года ООО «Раевсахар» и ОАО «Чишминский сахарный завод» переработали более 1,3 млн т свеклы и произвели 203,7 тыс. т сахара, что на 41% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве сельского хозяйства Башкирии.

По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, производство сахара выросло благодаря применяемым на производствах новым технологиям и увеличению посевных площадей с сахарной свеклой. Завод «Раевсахар» в прошлом году модернизировал производства и довел мощность завода по переработке свеклы до 5,5 тыс. т в сутки, а чишминское производство в результате реконструкции увеличило среднесуточные мощности до 6 тыс. т.

ООО «Раевсахар» зарегистрировано в селе Раевский Альшеевского района Башкирии в 2008 году. Компания принадлежит ООО «Башкирская сахарная компания», владельцами которого являются Мансур Латыпов и Алексей Ерошкин. В 2021 году чистая прибыль составила 192,4 млн руб. при выручке 1,9 млрд руб.

ОАО «Чишминский сахарный завод» зарегистрирован в Чишминском районе Башкирии в 1996 году. Входит в ГК «Таврос». В 2021 году выручка компании составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 534,9 млн руб.

Карина Мамаева

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