На расселение аварийного жилья в Саратовской области выделили 450 млн рублей

В Саратовской области приняли поправки в бюджет региона. Рассмотрение изменений в документ состоялось на заседании облдумы.

Депутаты выделили более 450 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья, 266 млн - на реконструкцию, ремонт и оснащение образовательный учреждений, 142,9 млн - на строительство спортсооружений, 228,4 млн - на развитие сети, ремонт и оснащение культурно-досуговых учреждений

Дополнительное финансирование было направлено на восстановление лесов, модернизацию учреждений культуры, укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения и другие цели.

Марина Ковалева