В Саратовской области ввели штрафы для чиновников за нарушения при заключении договоров о целевом обучении

Депутаты Саратовской облдумы ввели административную ответственность за нарушения при заключении договоров о целевом обучение. Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального парламента по итогам рассмотрения вопроса на заседании думы.

Закон, проект которого внес прокурор региона Сергей Филипенко, устанавливает административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. за нарушение порядка заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы. Составлять протоколы по делам об административных правонарушениях будет министерство образования области, а рассматривать дела этой категории – мировые судьи.

Марина Ковалева