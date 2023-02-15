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Нижегородцы потратили в интернет-магазинах более 100 млрд рублей за год

Оборот интернет-торговли в Нижегородской области в 2022 году увеличился на треть и превысил 104 млрд руб. На долю региона пришлось 2,1% в общем объеме совершенных в России интернет-покупок, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Всего россияне потратили на покупки в интернете 4,98 трлн руб. – на 30% больше, чем в 2021 году. Самые популярные товары по-прежнему электроника и бытовая техника (22% в общем объеме продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%).

В АКИТ считают, что оборот интернет-торговли будет и дальше расти на 25-30% в год, если на рынке не произойдет критических изменений условий.

Анастасия Еремина

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