В Краснодаре 13% работников хотят продлить 23 февраля отпусками и отгулами

В Краснодаре 13% работающих жителей планируют продлить праздничные и выходные дни в честь 23 февраля отпусками и отгулами. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

В 2023 году после Дня защитника Отечества последуют три выходных дня. Сразу выйти в отпуск после длинного праздничного уикенда чаще других планируют краснодарцы в возрасте моложе 34 лет (19%).

По результатам опроса портала, 23 февраля 52% жителей Краснодара считают 23 февраля праздником профессиональных военных, 30% — праздником всех мужчин.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram